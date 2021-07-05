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Нелегальное трудоустройство грозит потерей права на выплату пособия по безработице

  /   Обновлено: 05 июля 2021 00:01
Общество
Нелегальное трудоустройство грозит потерей права на выплату пособия по безработице
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 5 июля. Неоформление работодателем может повлечь за собой множество негативных последствий, в первую очередь полную или частичную потерю социальных гарантий.

Работая без официального оформления, россияне рискуют лишиться пенсионных накоплений, и, как следствие, потерять величину отчислений. Также нелегальная работа может повлечь за собой потерю социальных пособий по беременности, родам, ежемесячного пособия по уходу за детьми.

Работник в первую очередь должен знать свои основные права и обязанности, установленные статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации. Также работники должны знать и следить за содержанием трудового договора в полном объеме.

Недавно Минтруд перечислил регионы, жители которых получают самые маленькие пенсии по старости. Федеральными субъектами с самыми низкими выплатами при этом стали Дагестан, Кабардино-Балкария и Калмыкия.

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пенсии пособия трудовой договор
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