«Безумно страшно»: россиянка провела 15 часов в зоне лесных пожаров на Кипре

Акапноу, 4 июля. Россиянка Юлия служит в спасательном отряде Civil Defense на Кипре. Минувшую ночь она провела в эпицентре лесного пожара, который надвигаются на жилые деревни.

Местные экстренные службы уже девятый день борются со стихией. Из-за усиления ветра огонь направился в горы над Лимассолом и Ларнакой, в сторону деревень. Спасатели, в числе которых была Юлия, проверяли жилые дома и эвакуировали людей.

«Это безумно страшно — находиться в деревушке, стучать в двери и понимать, что через 10–15 минут на этом месте уже будет огонь», — рассказала Юлия в своих соцсетях.

Многие местные жители отказывались покидать свои жилища и рассчитывали справиться с пожаром самостоятельно. Россиянка уже работала на лесных пожарах, но раньше они обходили стороной деревни.

«Сердце кровью обливается, если честно, когда вспоминаю ночные кадры. Сколько людей погибло… Леса, звери. Жаль, что нет сил спасти всех», — призналась девушка.

Она провела в эпицентре стихии 15 часов и вернулась домой только утром. Юлия призналась, что для нее этот пожар стал самым страшным.

Власти Кипра ранее обратились к другим странам за помощью в борьбе с огнем. Президент страны Никос Анастасиадис поблагодарил Грецию и Израиль за обещание выслать пожарные вертолеты.