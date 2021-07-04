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Холодные супы могут повысить сопротивляемость вирусам в пандемию COVID-19
Общество
Холодные супы могут повысить сопротивляемость вирусам в пандемию COVID-19
pixabay.com

Анкара, 4 июля. Некоторые холодные супы являются богатым источником полезных веществ, которые укрепляют иммунитет. Об этом заявил диетолог Дениз Узуноглу в издании Milliyet.

Сезонные овощи, входящие в основу супа, повышают сопротивляемость организма вирусам. Это происходит за счет высокого содержания клетчатки, витаминов и минералов. Холодные супы обладают антиоксидантным свойством и способствуют детоксикации организма. Всего восемь ложек супа за один прием пищи дают ощущение сытости.

Узуноглу посоветовал включить в свой рацион суп из кабачков с базиликом, гаспачо, свекольный и йогуртовый суп из чечевицы с лапшой. Последнее блюдо помимо перечисленных выше особенностей еще способствует снижению веса.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее рассказала о ряде опасностей для любителей окрошки. Это летнее блюдо может вызывать расстройство желудка и повышать артериальное давление.

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вирусы пандемия холодный суп
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