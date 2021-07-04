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Восемь человек получили ранения после стрельбы в Техасе
Происшествия
Восемь человек получили ранения после стрельбы в Техасе
flickr.com  /  Radek Kucharski

Форт-Уэрт, 4 июля. Стрельба произошла в одном из районов города Форт-Уэрт (Техас, США). В результате происшествия ранения получили восемь человек, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на полицию.

Местное отделение вещательной компании сообщило, что инцидент произошел в ночь на воскресенье. Стрелки скрылись с места преступления. На данный момент полиция еще не произвела задержаний.

Все пострадавшие были доставлены в несколько медучреждений. Их состояние оценивается как стабильное.

На днях похожий инцидент произошел в штате Массачусетс, где во время стрельбы погибли три человека. Шальная пуля лишила жизни и стрелка, пишет RT.

Полиция штата Массачусетс также задержала 11 вооруженных «анархистов». Большей части преступников удалось скрыться от правоохранителей в лесу, однако путем переговоров и уловок злоумышленников все же удалось арестовать.

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