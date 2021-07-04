Рязанец насмерть разбился после падения с высоты

Рязань, 4 июля. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, труп которого нашли рядом с домом на Вокзальной улице.

Днем жители Рязани по улице Вокзальной обнаружили тело выпавшего из окна мужчины. Они сообщили о случившемся в полицию. Следователи установили, что мужчина не проживал в доме возле которого было найдено его тело, а пришел туда в гости к знакомому.

Скончавшийся, по предварительным данным, выпал с девятого этажа, об этом рассказал старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Евгений Боканов. Он также добавил, что сейчас все обстоятельства случившегося выясняются.

Еще один несчастный случай с выпавшим из окна ребенком произошел в Петербурге. Малыш выпал с восьмого этажа.