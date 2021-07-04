Кандидат в президенты Эстонии потребовал забрать у России часть территорий

Таллин, 4 июля. Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал у российских властей якобы «вернуть» территории, которые, по мнению его мнению, принадлежат Таллину.

Политик сообщил об этом на очередном съезде партии консерваторов страны. Пыллуаас напомнил о действии Тартуского мирного договора 1920 года о государственной границе. В связи с этим, кандидат в президенты Эстонии является противником пограничного договора с Россией, который был подписан в 2014 году.

Таллин и Москва после многих лет переговоров подписали договор о границе 18 февраля 2014 года. Его согласовывали около девяти лет. В церемонии подписания участвовали министры иностранных дел России и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт.

Ранее финские власти изменили правила въезда на территорию государства. К странам, из которых можно приехать в Финляндию беспрепятственно, относятся те, где число заражений коронавирусом не превысило 25 случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней.