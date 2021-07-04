Уличные художники завершили рисунок Аленушки на фасаде дома в Бийске

Бийск, 4 июля. Местные уличные художники Бийска завершили рисунок на одном из домов города. Главной героиней картины стала знаменитая русская «Аленушка».

Преобразование архитектурного здания проходило в рамках фестиваля уличного искусства «О2 Fest». Таким образом художники использовали грант, выданный Федеральным агентством по делам молодежи. Мероприятие состоялось при поддержке Союза дизайнеров России и городской администрации.

Теперь картина радует глаз гостям и жителям города в районе Зеленого клина. Однако среди жителей дома встречаются граждане, которые считают, что такие художества были поспешным решением. Прежде всего им бы хотелось дождаться утепления стен.

Ранее уличный художник Бэнкси в очередной раз остался без прав на свои работы. Соответствующее решение приняло Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).