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Уличные художники завершили рисунок Аленушки на фасаде дома в Бийске

  /   Обновлено: 04 июля 2021 23:31
Общество
Уличные художники завершили рисунок Аленушки на фасаде дома в Бийске
pixabay.com

Бийск, 4 июля. Местные уличные художники Бийска завершили рисунок на одном из домов города. Главной героиней картины стала знаменитая русская «Аленушка».

Преобразование архитектурного здания проходило в рамках фестиваля уличного искусства «О2 Fest». Таким образом художники использовали грант, выданный Федеральным агентством по делам молодежи. Мероприятие состоялось при поддержке Союза дизайнеров России и городской администрации.

Теперь картина радует глаз гостям и жителям города в районе Зеленого клина. Однако среди жителей дома встречаются граждане, которые считают, что такие художества были поспешным решением. Прежде всего им бы хотелось дождаться утепления стен.

Ранее уличный художник Бэнкси в очередной раз остался без прав на свои работы. Соответствующее решение приняло Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

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бийск рисунок аленушка
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