Памятник Шурику и Лиде из «Операции «Ы» высмеяли в Сети

Ютановка, 4 июля. Скульптуры, которые установили на Студенческой аллее в селе Ютановка под Белгородом, активно высмеивают пользователи Сети. Дело в том, что они получились непохожими на героев.

Памятник изображает героев культовой советской комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» — Лиду и Шурика. Пользователи иронично подметили сходство с памятником Аленке в Нововоронеже, который стал своеобразным «шедевром» современной скульптуры.

Шурика из-за угловатой челюсти сравнили с роботом-убийцей из голливудских фильмов и со звездой американских боевиков Сильвестром Сталлоне. Общий же вид композиции напомнил комментаторам подтаявшую шоколадку, так как скульптура выполнена из бронзы.

Ранее историк и скульптор объяснили оплошность создателя памятника Александру III в Гатчине под Санкт-Петербургом. Эксперты, по-разному оценившие скандальную ситуацию при открытии памятника предпоследнему российскому императору, назвали различные причины произошедшего.