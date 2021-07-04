Омская область перешла на обязательную вакцинацию от COVID-19

Омск, 4 июля. Документ об обязательной вакцинации в Омской области подписал главный санитарный врач региона Александр Крига. Новые требования распространяются на работников более 50 категорий.

Согласно указу, до 31 июля этого года все жители Омской области должны пройти первый этап вакцинации, до 26 августа — второй. При этом привито должно быть не меньше 60% сотрудников организации.

Обязательная вакцинация была введена на днях в Таджикистане. Такое решение принял местный оперштаб по противодействию угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.