Общественники ЯНАО проинспектировали капремонт домов в Салехарде

Салехард, 4 июля. Восемь зданий Салехарда включили в программу капитального ремонта. Как подрядчики справляются с задачей, выяснили общественники Ямала.

В список зданий, подлежащих капремонту, попали дома по улицам Чубынина, 12, Подшибякина, 17, Комсомольская, 17, Республики, 49, и четыре по улице Зои Космодемьянской. Сейчас подрядчик обновляет фасады и инженерные сети, рассказал замначальника управления ЖКХ Анатолий Рогожников.

«Подрядные организации придерживаются графика, нарушений нет», — цитирует слова Рогожникова «Север-пресс».

За ходом работ следит руководитель регионального исполкома ОНФ на Ямале Иван Новицкий. Общественник реагирует на сообщения граждан и убеждается, что на объектах трудятся люди, знающие северную специфику.

Минстрой РФ выступил с предложением повысить размер платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Причина кроется в удорожании строительных материалов. Проект постановления уже разработан.