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Общественники ЯНАО проинспектировали капремонт домов в Салехарде

  /   Обновлено: 04 июля 2021 23:10
Общество
Общественники ЯНАО проинспектировали капремонт домов в Салехарде
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Салехард, 4 июля. Восемь зданий Салехарда включили в программу капитального ремонта. Как подрядчики справляются с задачей, выяснили общественники Ямала.

В список зданий, подлежащих капремонту, попали дома по улицам Чубынина, 12, Подшибякина, 17, Комсомольская, 17, Республики, 49, и четыре по улице Зои Космодемьянской. Сейчас подрядчик обновляет фасады и инженерные сети, рассказал замначальника управления ЖКХ Анатолий Рогожников.

«Подрядные организации придерживаются графика, нарушений нет», цитирует слова Рогожникова «Север-пресс».

За ходом работ следит руководитель регионального исполкома ОНФ на Ямале Иван Новицкий. Общественник реагирует на сообщения граждан и убеждается, что на объектах трудятся люди, знающие северную специфику.

Минстрой РФ выступил с предложением повысить размер платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Причина кроется в удорожании строительных материалов. Проект постановления уже разработан.

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жкх капремонт многоквартирные дома
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