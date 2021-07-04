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Диалог между Россией и Украиной осложняется несамостоятельностью Зеленского
Политика
Диалог между Россией и Украиной осложняется несамостоятельностью Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 июля. Подготовка саммита президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского осложняется политической несамостоятельностью украинского лидера, заявил политолог Иван Мезюхо.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что перспективы диалога между Киевом и Москвой осложнены невыполнением Минских соглашений. Как считает Мезюхо, украинская сторона не заинтересована в проведении двустороннего саммита. Политолог также обратил внимание, что Москва, в свою очередь, на постоянной основе взаимодействует со своими политическими партнерами в «конструктивном и деловом ключе».

«Зеленский — не самостоятельная политическая фигура, для того чтобы встречаться с Путиным, ему необходимо одобрение со стороны США», — отметил Мезюхо в беседе с RT.

Зеленский уверен, что русские и украинцы не являются единым народом. Несмотря на общую историю и соседство, «мы точно не один народ», считает украинский лидер.

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Все новости / Политика / Диалог между Россией и Украиной осложняется несамостоятельностью Зеленского
украина путин сша зеленский мезюхо
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