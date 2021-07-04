Барнаул получил два новых детских сада

Барнаул, 4 июля. Новые детские сады №274 и №278 были построены в Барнауле в рамках национального проекта «Демография». На это было потрачено 545 млн рублей.

Первая группа детей начнет занятие в детском саду №274 с 5 июля. Учреждение рассчитано на 330 детей, в том числе на 160 до трех лет. Для этого созданы семь ясельных групп. Об этом сообщила заведующая Марина Зыбцева.

В саду №278 обустроены музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты психолога и логопеда. Дошкольное учреждение сможет принимать до 280 детей, рассказала заведующая Юлия Окользина.

Недавно появилась информация, что в Самаре собираются построить новую школу в рамках государственно-частного партнерства. Учебное заведение будет рассчитано на 1100 детей.