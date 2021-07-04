Турист из России стал жертвой шторма в Гаграх

Гагра, 4 июля. Россиянин, приехавший в Абхазию на отдых, утонул вследствие разбушевавшегося шторма. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

Погибшим оказался житель города Саратов. Гость города утонул на глазах у отдыхающих, находившихся в тот момент на пляже. Свидетели происшествия не смогли прийти на помощь утопающему из-за разбушевавшейся стихии. Поисковый отряд еще не приступил к работе.

Ранее в станице Крыловской в Краснодаре спасатели центра ГИМС нашли тело девочки-подростка. Судебно-медицинская экспертиза определит точную причину смерти. По факту гибели несовершеннолетней ведется доследственная проверка.