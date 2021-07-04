Жительница Северодвинска лишилась 340 тысяч рублей из-за телефонных аферистов

Северодвинск, 4 июля. Местная жительница Северодвинска обратилась в полицию с заявлением о краже 340 тысяч рублей. Гражданка лишилась денежных средств из-за телефонных мошенников.

Злоумышленник позвонил своей жертве и представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета гражданки пытаются украсть денежные средства, поэтому их следует перевести на «безопасный» счет.

Испугавшись, женщина предприняла попытку спасения своих сбережений и переслала деньги злоумышленникам. После совершения транзакции она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в органы службы, где завели уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее тульскую лжепроститутку осудили за мошенничество. Злоумышленница обманула мужчину, пообещав ему интимные услуги.