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Жительница Северодвинска лишилась 340 тысяч рублей из-за телефонных аферистов
Происшествия
Жительница Северодвинска лишилась 340 тысяч рублей из-за телефонных аферистов
pixabay.com  /  Marco Wolff

Северодвинск, 4 июля. Местная жительница Северодвинска обратилась в полицию с заявлением о краже 340 тысяч рублей. Гражданка лишилась денежных средств из-за телефонных мошенников.

Злоумышленник позвонил своей жертве и представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета гражданки пытаются украсть денежные средства, поэтому их следует перевести на «безопасный» счет.

Испугавшись, женщина предприняла попытку спасения своих сбережений и переслала деньги злоумышленникам. После совершения транзакции она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в органы службы, где завели уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее тульскую лжепроститутку осудили за мошенничество. Злоумышленница обманула мужчину, пообещав ему интимные услуги.

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мошенничество деньги северодвинск
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