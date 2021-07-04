Власти Архангельской области оценили ход строительства «Ледового дворца»

Коряжма, 4 июля. Хоккейная арена «Ледовый дворец» в Коряжме строится в рамках проекта «Спорт — норма жизни». Как продвигается ход работ, оценили власти Архангельской области.

Заказчиком стройки «Ледового дворца» является ГКУ «Главное управление капитального строительства». Хоккейную арену должны закончить до конца текущего года. На объекте побывали заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин и глава Коряжмы Андрей Ткач.

Подрядчик уже приступил к монтажу металлокаркаса хоккейной арены. Завершить эти работы он планирует за месяц. После начнется сборка кровли и фасада. Дмитрий Рожин посоветовал актуализировать график производства и ускорить темпы строительства.

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