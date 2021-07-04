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Власти Архангельской области оценили ход строительства «Ледового дворца»
Общество
Власти Архангельской области оценили ход строительства «Ледового дворца»
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Коряжма, 4 июля. Хоккейная арена «Ледовый дворец» в Коряжме строится в рамках проекта «Спорт — норма жизни». Как продвигается ход работ, оценили власти Архангельской области.

Заказчиком стройки «Ледового дворца» является ГКУ «Главное управление капитального строительства». Хоккейную арену должны закончить до конца текущего года. На объекте побывали заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин и глава Коряжмы Андрей Ткач.

Подрядчик уже приступил к монтажу металлокаркаса хоккейной арены. Завершить эти работы он планирует за месяц. После начнется сборка кровли и фасада. Дмитрий Рожин посоветовал актуализировать график производства и ускорить темпы строительства.

Жители Перми могут лишиться стадиона «Молот». Вместо спортивного объекта должна появиться застройка. Чтобы защитить зону для физкультуры и отдыха, горожане решили обратиться на прямую линию с президентом Владимиром Путиным.

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ледовый дворец монтаж хоккейная арена
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