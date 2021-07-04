Москва и Минск находятся на стадии согласования союзных программ

Минск, 4 июля. Представители России и Белоруссии согласовывают технические моменты для реализации программ Союзного государства. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

По его словам, белорусские власти детально разбирают введенные Западом санкции и оценивают убытки. Правительство республики имеет четкий план действий и готово его реализовывать.

Головченко сказал, что находится в тесном контакте с российским коллегой премьер-министром Михаилом Мишустиным. Белоруссия и Россия в ближайшие несколько месяцев закончат подготовку списка союзных интеграционных программ. Осталось лишь согласовать технические моменты, отметил глава белорусского правительства.

Тем временем Минск заявляет о попытках вмешательства Запада во внутренние дела Белоруссии. При этом власти страны ни раз подчеркивали, что готовы к равноправному диалогу со всеми странами.