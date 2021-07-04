Бузова вызвала критику пользователей Сети фотографией в стиле ню

Москва, 4 июля. Известная российская телеведущая Ольга Бузова выложила очередную фотографию на своей странице в Instagram. Однако откровенный снимок не вызвал желаемой реакции аудитории.

Исполнительница намеревалась показать фанатам свою новую прическу — длинные цветные косы. Для этого она сняла верхнюю часть купальника и встала спиной к камере.

«Сегодня у меня цветные косы. Как вам прическа?» — написала звезда.

Однако немногие поклонники оценили волосы Бузовой. Они обратили внимание на то, что в последнее время певица зачастила откровенными снимками. Такое, по их словам, начинает надоедать и даже раздражать. Ряд подписчиков испугались, что такими темпами Бузова уйдет в порно-индустрию.

«Оль, так и до pornhub недалеко. Остановись», — написал фанат.

«И потом вы жалуетесь на то, что над вами смеются и осуждают многие», — отметил подписчик.

Другие же напомнили, что страницу Бузовой просматривают в том числе и девочки школьного возраста. Они призвали исполнительницу быть скромнее. Многие выразили недоумение, почему новую прическу нельзя показать в одежде.

Ранее Бузова поделилась с поклонниками архивным семейным кадром. Она выложила фото, на котором предстала с сестрой, молодыми родителями, бабушкой и дедушкой.