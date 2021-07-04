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Экстренные службы устраняют последствия шторма в Сочи
Происшествия
Экстренные службы устраняют последствия шторма в Сочи
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Сочи, 4 июля. Устранение последствий стихии в Сочи происходит в четырех внутригородских районах курорта. Задействованы по меньшей мере 50 бригад спасателей и более 30 единиц техники.

Глава города Алексей Копайгородский ранее поручил создать оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, который уже начал свою работу. В мероприятиях принимают участие председатели внутригородских районов, а также коммунальные и экстренные службы.

По последним данным, шквалистый ветер повалил в Сочи 34 дерева. В Адлерском районе в результате одного из этих случаев погиб человек, двое получили ранения.

В городе зафиксированы перебои с электричеством. Синоптики сообщили, что 5 июля непогода может вновь настигнуть сочинцев и гостей города.

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