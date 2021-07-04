Туадера назначил 11 комиссаров для компенсации ущерба потерпевшим беженцам

Банги, 4 июля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера присутствовал на присяге 11 новых членов Комиссии по установлению истины, принятию беженцев и примирению (КАВР) в минувшую пятницу, 2 июля.

Данное ведомство занимается вопросами поддержки людей, пострадавших от действий боевиков. В ходе конфликта, развязанного конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены», тысячи центральноафриканцев стали жертвами боевиков. Многие из них остались без крыши над головой, потеряли родственников и кормильцев.

Новым комиссарам предстоит решить проблемы пострадавших и компенсировать вред, который им нанесли радикалы. Центральноафриканцы положительно оценивают политику, проводимую президентом Туадера. Все его решения получают позитивный отклик и благотворно влияют на будущее республики.