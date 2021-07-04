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Премьер-министр Люксембурга заразился коронавирусом
Общество
Премьер-министр Люксембурга заразился коронавирусом
pixabay.com  /  pixabay

Люксембург, 4 июля. Главу правительства Люксембурга Ксавье Беттеля госпитализировали с COVID-19, которым он заболел после последнего саммита Евросоюза.

Отмечается, что главу правительства госпитализировали на сутки для того, чтобы соблюсти все меры предосторожности и провести дополнительные обследования. Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

Положительный тест на наличие коронавирусной инфекции в организме Беттель получил около недели назад. Это случилось менее чем через двое суток после саммита Евросоюза в Брюсселе, где он встретился с 26 другими лидерами стран ЕС.

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