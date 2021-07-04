Кораблю Ever Given дали разрешение на выход из Суэцкого канала

Суэц, 4 июля. Контейнеровоз Ever Given покинет с помпой Суэцкий канал. В администрации водной артерии устроят празднование по случаю заключения соглашения с предприятием, которое владеет судном.

Праздник проведут 7 июля. Там будут присутствовать директор административного корпуса Суэцкого канала Усама Рабиа и руководители судовладельческого предприятия. Отмечается, что в программу включено отбытие судна с места празднования.

Недавно мировая торговля оказалась под угрозой из-за закрытия китайского порта. Ограничение работы терминала Яньтянь в китайском порту Шэньчжэнь поставило под угрозу мировую контейнерную торговлю, считают эксперты отрасли.