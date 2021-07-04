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Садовод Самородский дал совет по выращиванию экзотических фруктов на даче

  /   Обновлено: 04 июля 2021 22:03
Общество
Садовод Самородский дал совет по выращиванию экзотических фруктов на даче
pxhere.com

Москва, 4 июля. Российские дачники могут выращивать экзотические фрукты и овощи на своем участке даже в периоды засушливого лета. Для этого нужно следовать нескольким простым советам.

Такого мнения придерживается садовод из Луховиц Владимир Самородский. Он отметил, что большинство простых способов выращивания необычных продуктов на участке уже находится в Сети, передает телеканал "360".

«Климатические условия позволяют выращивать субтропические растения, просто для этого надо придумать маленькие заборы чтобы ветра не было. Тогда и хурма, и шелковица будут спокойно расти. Они страдают очень сильно от зимних суховеев, поэтому нужны преграды ветру», заявил специалист.

Ранее пользователь Сети из Китая восхитился российской традицией отдыхать на даче. По его словам, россияне считают дачу самым простым и недорогим способом привести в порядок эмоциональное состояние после трудовых будней.

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фрукты сад растения дача
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