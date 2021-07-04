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Сильные ливни перестанут идти в Крыму начиная с 6 июля
Общество
Сильные ливни перестанут идти в Крыму начиная с 6 июля
mchs.rk.gov.ru  /  Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Симферополь, 4 июля. Ливневые осадки могут прекратиться на территории Крымского полуострова уже 6 июля, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Активная часть осадков 5 июля уйдет на юго-запад Крыма, то есть в Севастополь и Евпаторию. Подтопления в этих городах вполне вероятны в связи с особенностями местного ландшафта, заявил Шувалов в интервью RT. Однако с 6 июля вероятность сильных ливней заметно снизится.

Ранее стало известно, что аномальная жара придет в Петербург на следующей неделе. Ближайшие семь дней в городе на Неве будут засушливыми.

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