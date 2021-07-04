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Происшествия
Нефтедобывающая платформа полыхает в Каспийском море
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Нефтедобывающая платформа полыхает в Каспийском море
Происшествия
Нефтедобывающая платформа полыхает в Каспийском море
wikipedia.org  /  TheConduqtor / CC BY-SA 3.0

Баку, 4 июля. Нефтяная платформа горит в Каспийском море. Аварии на месте происшествия не зафиксировано. Об этом сообщили в госнефтекомпании Азербайджана SOCAR.

Один из источников сообщил, что причиной пожара стал взрыв. Однако в нефтедобывающей компании эту информацию опровергли. По версии SOCAR, возгорание могло произойти из-за извержения грязевого вулкана.

Недавно в Мексиканском заливе произошел подводный пожар на морском трубопроводе. Конструкция находится в 400 метрах от платформы Ku-Charly.

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пожар каспийское море нефтяная платформа
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