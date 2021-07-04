Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 22:18
22:17
Шоу-бизнес
Бузова вызвала критику пользователей Сети фотографией в стиле ню
22:16
Происшествия
Экстренные службы устраняют последствия шторма в Сочи
22:07
Общество
Премьер-министр Люксембурга заразился коронавирусом
22:05
Общество
Кораблю Ever Given дали разрешение на выход из Суэцкого канала
22:03
Общество
Садовод Самородский дал совет по выращиванию экзотических фруктов на даче
22:02
Политика
Лукашенко поздравил жителей США с Днем независимости
22:01
Общество
Сильные ливни перестанут идти в Крыму начиная с 6 июля
22:00
Общество
ФАН выяснил, как увлечение растениями-хищниками может спасти планету
21:55
Общество
Противостояние цветов: ФАН узнал о модных тенденциях в интерьере
21:52
Происшествия
Нефтедобывающая платформа полыхает в Каспийском море
Все новости

Стрижка когтей домашним животным необходима для их здоровья
Общество
Стрижка когтей домашним животным необходима для их здоровья
pixabay.com

Москва, 4 июля. Следить за длиной когтей собак и кошек необходимо не только с целью сохранения мебели, но и для здоровья питомцев. Об этом заявили в Управлении ветеринарии Ленинградской области.

Правильный уход за когтями предотвратит проблемы с лапами животных. Если питомцы не могут заниматься этим вопросом самостоятельно, то взять на себя эту обязанность должен хозяин. Опасность длинных когтей кроется в их врастании в подушечки лап.

Обломанные когти также могут навредить, так как в них находятся кровеносные сосуды. В случае повреждения в них может попасть инфекция и распространиться по всему организму. Для ухода за когтями необходимо пользоваться специальными инструментами, которые продаются в зоомагазинах.

Главный врач Саранской ветклиники «Верный друг» Лариса Сударикова ранее рассказала, как облегчить жизнь домашним питомцам в жару. Она посоветовала периодически купать животных, не пускать на солнцепек и стричь.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Стрижка когтей домашним животным необходима для их здоровья
здоровье животные когти
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru