Стрижка когтей домашним животным необходима для их здоровья

Москва, 4 июля. Следить за длиной когтей собак и кошек необходимо не только с целью сохранения мебели, но и для здоровья питомцев. Об этом заявили в Управлении ветеринарии Ленинградской области.

Правильный уход за когтями предотвратит проблемы с лапами животных. Если питомцы не могут заниматься этим вопросом самостоятельно, то взять на себя эту обязанность должен хозяин. Опасность длинных когтей кроется в их врастании в подушечки лап.

Обломанные когти также могут навредить, так как в них находятся кровеносные сосуды. В случае повреждения в них может попасть инфекция и распространиться по всему организму. Для ухода за когтями необходимо пользоваться специальными инструментами, которые продаются в зоомагазинах.

Главный врач Саранской ветклиники «Верный друг» Лариса Сударикова ранее рассказала, как облегчить жизнь домашним питомцам в жару. Она посоветовала периодически купать животных, не пускать на солнцепек и стричь.