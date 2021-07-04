Главный инфекционист США Фаучи оценил опасность штамма коронавируса «Дельта»

Вашингтон, 4 июля. Индийский штамм коронавируса «Дельта» вызывает более тяжелое течение болезни, чем другие варианты инфекции. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«Дельта», очевидно, является более заразной разновидностью коронавируса»», заявил врач в эфире телекомпании NBC. Этот штамм легче передается от человека к человеку и «по всей видимости, является более смертоносным».

«...вызывает более тяжелое заболевание, что приводит к госпитализации, а в некоторых случаях к смерти. [...] Ясно, что это проблема», — констатировал Фаучи.

Российские врачи ранее перечислили частые симптомы штамма коронавируса «Дельта». Отличительной чертой являются проблемы с желудочно-кишечным трактом.