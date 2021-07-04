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Образовательный проект «Летний университет» открылся в Пскове
Общество
Образовательный проект «Летний университет» открылся в Пскове
pixabay.com  /  sasint

Псков, 4 июля. Около 700 белорусских студентов смогут пройти обучение по образовательной программе проекта Союзного государства России и Белоруссии «Летний университет» в Пскове.

Церемония открытия проходила с участием государственного секретаря Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Кроме этого, на мероприятии присутствовала замминистра науки и высшего образования России Наталья Бочарова, передает ТАСС.

Студенты будут проходить обучение по 19 дополнительным образовательным программам в 12 вузах России. При этом три учебных процесса будут организованы в ПсковГУ.

Ранее студенты ЮФУ получили награды за «Педагогический десант». Каждый из молодых учителей разработал свои интересные методики преподавания, которые были применимы не только на уроках, но и на внеклассных мероприятиях.

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