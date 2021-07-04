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Съевшая 30 хот-догов американка победила в ежегодном конкурсе США
Общество
Съевшая 30 хот-догов американка победила в ежегодном конкурсе США
pixabay.com

Нью-Йорк, 4 июля. Американка Мишель Леско съела 30 хот-догов за десять минут и стала победительницей ежегодного конкурса, посвященного Дню независимости США.

Она так и не смогла побить мировой рекорд Мики Судо, которой удалось съесть 48,5 хот-дога за то же время. Американка остается чемпионкой с 2014 года. В этот раз она не смогла принять участие в состязании из-за беременности.

Второе место после Леско заняла Сара Родригес, на ее счету 24 сосиски в булке, бронзовой призерке за десять минут удалось уничтожить 18 хот-догов. Среди мужчин победителем стал американец Джоуи Честнат, который съел 76 сосисок и побил собственный рекорд.

Американские дерматологи ранее внесли хот-дог в список блюд, которые ускоряют процесс старения кожи. Среди вредных продуктов также оказались колбасы, салями и пепперони, а также вяленое мясо.

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сша конкурс поедание хот-дог
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