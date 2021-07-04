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Лукашенко поздравил жителей США с Днем независимости

  /   Обновлено: 04 июля 2021 22:02
Политика
Лукашенко поздравил жителей США с Днем независимости
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 4 июля. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости и заявил, что связи между бизнесменами и простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре.

Народы Белоруссии и США знают цену независимости. Они отстаивали право жить в свободном мире во времена мировых войн прошлого столетия и готовы повторить героический подвиг, если потребуется, ради своих детей и будущего страны, заявил Лукашенко.

Ранее появилась информация, что Лукашенко может посетить Крым. Власти и жители полуострова готовы оказать радушный прием президенту Белоруссии и показать ему местные достопримечательности.

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