Минск, 4 июля. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости и заявил, что связи между бизнесменами и простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре.

Народы Белоруссии и США знают цену независимости. Они отстаивали право жить в свободном мире во времена мировых войн прошлого столетия и готовы повторить героический подвиг, если потребуется, ради своих детей и будущего страны, заявил Лукашенко.

Ранее появилась информация, что Лукашенко может посетить Крым. Власти и жители полуострова готовы оказать радушный прием президенту Белоруссии и показать ему местные достопримечательности.