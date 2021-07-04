«Инновации и развитие»: жители ЦАР оценили политику президента Туадера

Банги, 4 июля. Журналисты издания Le Potentiel Centrafricain опросили жителей ЦАР и оценили деятельность главы республики Фостен-Арканжа Туадера.

Сотрудники агентства заявили, что население африканской страны считает президента истинным инноватором и защитником отечества. По их мнению, Туадера достоин доверия.

«Наш дальновидный лидер пишет новую страницу истории ЦАР с момента вступления в должность. Грандиозные стройки и полномасштабное восстановление государства стало основой его программы. Инновации и развитие ждут республику», — говорится в статье.

Журналисты объяснили, что, несмотря на существующие проблемы, возникшие на фоне активизации боевиков в преддверии декабрьских выборов, Туадера смог выйти из ситуации победителем.

«Президент пришел в полуразрушенную страну и приступил к ее активному восстановлению. Он нашел верных друзей в лице россиян и других держав», — дополнили авторы статьи.

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Люди поддерживают Туадера в намерении стабилизировать обстановку в республике. Лидер ЦАР дал шанс незаконным вооруженным формированиям спастись от разгрома и предлагал им сдаться. Однако многие из них не прислушались к призыву, и теперь боевики из «Коалиции патриотов за перемены» окончательно уничтожены:

«Туадера протягивал руку вооруженным группировкам, но они вновь решили взяться за оружие, теперь они либо нейтрализованы, либо в бегах».

Авторы публикации выразили уверенность в том, что центральноафриканский лидер войдет в историю как прагматичный и волевой президент.

Ранее сотрудники издания рассказали про готовность Туадера полностью преобразить страну в течение пяти лет.