Участники хоровода в Уфе установили мировой рекорд

Уфа, 4 июля. Участие в хороводе приняли 2,7 тысячи человек из 57 стран. Все они были представителями 71 национальности.

Уникальный мировой рекорд в виде самого большого хоровода был поставлен в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» в Уфе. Его зафиксировал главред и основатель российской книги рекордов Станислав Коненко.

Свои поздравления по этому поводу высказал глава CIOFF Филипп Боссан. Он добавил, что на сегодняшний день Уфу можно назвать центром мировой народной культуры и дружбы. В рамках торжественной церемонии Боссан поднял флаг вместе с министром культуры Башкирии Аминой Шафиковой.

В Уфе с 3 по 10 июля проходит шестая Всемирная фольклориада. По словам местных властей, мероприятие проходит со строгим соблюдением всех мер предосторожности в рамках пандемии COVID-19.

Еще один необычный рекорд ранее был зарегистрирован в Индии. Молодой студент Правин из штата Тамилнад оказался обладателем самого длинного в стране языка — 10 сантиметров 8 миллиметров.