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Рекордный уровень пессимизма: тунисцы утратили доверие к правительству
Весь мир
Рекордный уровень пессимизма: тунисцы утратили доверие к правительству
flickr.com  /  David Stanley

Тунис, 4 июля. Уровень пессимизма среди тунисцев поднялся до рекордного показателя, который не регистрировался ранее. Это выявило исследование, проведенное фондом Sigma Conseil в сотрудничестве с газетой Al Maghrib.

Консалтинговое агентство ежемесячно проводит мониторинг общественного мнения в североафриканской республике. Опрос осуществлялся на выборке из 1200 человек, распределенных по 8 регионам и различным возрастным и социальным группам.

Согласно данным опроса, 92,8% тунисцев считают, что страна находится на неправильном пути. Молодежь в возрасте 18–25 лет оказалась самой пессимистичной. Правительству не верят 95,2%.

Исследование также показало, что женщины республики более скептичны, нежели мужчины. Оптимисты в преимуществе живут на юго-востоке страны. Там политикам не доверяют 83,3% респондентов.

Авторы опроса зафиксировали значительное снижение доверия президенту Каису Саиду (30%). За июнь он потерял десять пунктов и уступил первое место Абдельлатифу аль-Мекки, бывшему министру здравоохранения (39%). Недовольство спикером парламента Рашидом аль-Ганнуши также достигло нового рекорда и составило 89%.

Тунис в последнее время переживает экономическую и политическую напряженность. Правительство намерено отменить субсидии, чтобы получить ссуду от Международного валютного фонда для содействия развитию экономики. Страна живет в состоянии социальной напряженности на фоне роста цен на некоторые потребительские продукты питания, топливо и транспортные услуги.

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тунис
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