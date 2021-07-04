Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 22:17
22:07
Общество
Премьер-министр Люксембурга заразился коронавирусом
22:05
Общество
Кораблю Ever Given дали разрешение на выход из Суэцкого канала
22:03
Общество
Садовод Самородский дал совет по выращиванию экзотических фруктов на даче
22:02
Политика
Лукашенко поздравил жителей США с Днем независимости
22:01
Общество
Сильные ливни перестанут идти в Крыму начиная с 6 июля
22:00
Общество
ФАН выяснил, как увлечение растениями-хищниками может спасти планету
21:55
Общество
Противостояние цветов: ФАН узнал о модных тенденциях в интерьере
21:52
Происшествия
Нефтедобывающая платформа полыхает в Каспийском море
21:44
Общество
Главный инфекционист США Фаучи оценил опасность штамма коронавируса «Дельта»
21:41
Общество
Стрижка когтей домашним животным необходима для их здоровья
Все новости

Птенцы ожереловых и новозеландских попугаев впервые родились в сахалинском зоопарке

  /   Обновлено: 04 июля 2021 21:01
Общество
Птенцы ожереловых и новозеландских попугаев впервые родились в сахалинском зоопарке
youtube.com  /  वनइंडिया हिन्दी

Южно-Сахалинск, 4 июля. Сразу шесть экзотических птенцов появились на свет в Сахалинском зооботаническом парке, сообщили в пресс-службе учреждения.

Родителями впервые стали ожереловые и новозеландские попугаи. Ранее потомство не получалось воспроизвести из-за нежелания самки высиживать птенцов, поделилась заведующая отделом экзотических животных Анна Доброван. В природе самки ожереловых попугаев доминируют в паре. Они агрессивны, и даже могут бросить гнездо с яйцами.

Двухмесячные птенцы уже подросли и покрылись зеленым оперением. Оба родителя заботятся о потомстве, кормят и греют птенцов, а также охраняют их на прогулке в вольере. Новозеландские попугаи также не расстаются со своим потомством.

Весной в Московском зоопарке впервые появились редчайшие орлиные попугаи. Птицы занесены в Международную красную книгу. Пернатых также называют грифовыми попугаями.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Птенцы ожереловых и новозеландских попугаев впервые родились в сахалинском зоопарке
птенцы попугаи хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru