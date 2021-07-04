Птенцы ожереловых и новозеландских попугаев впервые родились в сахалинском зоопарке

Южно-Сахалинск, 4 июля. Сразу шесть экзотических птенцов появились на свет в Сахалинском зооботаническом парке, сообщили в пресс-службе учреждения.

Родителями впервые стали ожереловые и новозеландские попугаи. Ранее потомство не получалось воспроизвести из-за нежелания самки высиживать птенцов, поделилась заведующая отделом экзотических животных Анна Доброван. В природе самки ожереловых попугаев доминируют в паре. Они агрессивны, и даже могут бросить гнездо с яйцами.

Двухмесячные птенцы уже подросли и покрылись зеленым оперением. Оба родителя заботятся о потомстве, кормят и греют птенцов, а также охраняют их на прогулке в вольере. Новозеландские попугаи также не расстаются со своим потомством.

Весной в Московском зоопарке впервые появились редчайшие орлиные попугаи. Птицы занесены в Международную красную книгу. Пернатых также называют грифовыми попугаями.