Возлюбленная актера Ростислава Гулбиса впервые прервала молчание после его похорон

Москва, 4 июля. Девушка звезды сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Чернобыль: Зона отчуждения» Ростислава Гулбиса впервые вышла на связь после похорон актера.

Возлюбленная артиста Виктория Жигулина прервала молчание, опубликовав трогательный пост на своей странице в Instagram. Она показала несколько архивных кадров с Гулбисом и публично попрощалась с покойным избранником.

«Прощай, моя любовь. Я люблю тебя навечно, свет очей моих. Навечно твоя душа», — написала девушка.

Жигулина поблагодарила всех за помощь и отметила, что поддержка была очень важна в трудный период. Подписчики принесли девушке соболезнования в связи с утратой близкого человека.

«Солнышко мое, судьба подарила тебе любовь. Я знаю, ты будешь хранить ее в своем сердце всегда. Я плачу с тобой. Держись, моя девочка, еще долго будет больно»; «Я желаю тебе, чтобы он оттуда поддержал тебя и забрал бы твою боль, превратив ее в нежные и трепетные воспоминания»; «Обнимаю вас! Он всегда рядом — в вашем сердце», — написали сочувствующие пользователи соцсети.

Ростислав Гулбис скончался 29 июня в возрасте 32 лет. По предварительной информации, причиной смерти молодого актера стало обострение хронического заболевания. Представитель артиста ранее поделилась деталями трагедии.