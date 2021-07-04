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Возлюбленная актера Ростислава Гулбиса впервые прервала молчание после его похорон

  /   Обновлено: 04 июля 2021 20:58
Шоу-бизнес
Возлюбленная актера Ростислава Гулбиса впервые прервала молчание после его похорон
instagram.com  /  @gulbisrostislav

Москва, 4 июля. Девушка звезды сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Чернобыль: Зона отчуждения» Ростислава Гулбиса впервые вышла на связь после похорон актера.

Возлюбленная артиста Виктория Жигулина прервала молчание, опубликовав трогательный пост на своей странице в Instagram. Она показала несколько архивных кадров с Гулбисом и публично попрощалась с покойным избранником.

«Прощай, моя любовь. Я люблю тебя навечно, свет очей моих. Навечно твоя душа», — написала девушка.

Жигулина поблагодарила всех за помощь и отметила, что поддержка была очень важна в трудный период. Подписчики принесли девушке соболезнования в связи с утратой близкого человека.

«Солнышко мое, судьба подарила тебе любовь. Я знаю, ты будешь хранить ее в своем сердце всегда. Я плачу с тобой. Держись, моя девочка, еще долго будет больно»;

«Я желаю тебе, чтобы он оттуда поддержал тебя и забрал бы твою боль, превратив ее в нежные и трепетные воспоминания»;

«Обнимаю вас! Он всегда рядом — в вашем сердце», — написали сочувствующие пользователи соцсети.

Ростислав Гулбис скончался 29 июня в возрасте 32 лет. По предварительной информации, причиной смерти молодого актера стало обострение хронического заболевания. Представитель артиста ранее поделилась деталями трагедии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Возлюбленная актера Ростислава Гулбиса впервые прервала молчание после его похорон
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