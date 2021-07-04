Билли Айлиш раскритиковали за вопрос с сексуальным подтекстом

Лос-Анджелес, 4 июля. Американская певица Билли Айлиш в последнее время удивляет поклонников своим странным поведением. На днях 19-летняя звезда выложила ролик, в котором произнесла неприличную фразу.

Видео появилось на официальной странице Айлиш в TikTok. В кадре исполнительница валяется на диване и, глядя в камеру, жует какое-то мучное изделие. Молчание певица прерывает фразой: «Кто хочет меня съесть?», после чего ролик прерывается. Выражение, которое по-английски звучит как eat me out, имеет сексуальный подтекст и часто используется для описания одного из вида интимной близости.

С момента публикации ролик посмотрели 41 миллиона раз. Видео быстро завирусилось и набрало свыше 8 миллионов лайков. Однако в комментариях разразилась настоящая буря. Фанаты негодовали из-за поведения Билли Айлиш. Они негативно отнеслись к произнесенной фразе, посчитав ее «пошлой».

«Это чертовски мерзко»; «От тебя я такого не ожидала, поэтому тут же отписалась. Отвратительно»; «Меня чуть не вывернуло при просмотре», — высказались поклонники певицы.

В последнее время Билли Айлиш сталкивается с резкой критикой в свой адрес. На днях звезде пришлось извиниться перед поклонниками за свой старый ролик, попавший в Сеть. Фанаты посчитали, что на видео певица оскорбляет азиатов и передразнивает их манеру общения.