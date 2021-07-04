Смеющийся на пару с хозяином кот развеселил Сеть

Москва, 4 июля. Популярный пользователь социальной сети TikTok опубликовал ролик, на котором его кот смеется. Видео быстро получило статус вирусного.

Блогер по имени Мэйсон Гласко вошел в кадр вместе с питомцем по кличке Кутер. Обращаясь к подписчикам он рассказал, что научил животное смеяться, а затем попросил кота продемонстрировать навык.

На кадрах видно, что Кутер очень старается подражать любимому хозяину. Смех кота по-настоящему умилил пользователей как TikTok, так и других социальных сетей, на это указывает обилие позитивных комментариев. Сейчас у ролика более 35 млн просмотров и 10 млн лайков.

Пользователи Сети также узнали историю знаменитого кота Феди с вечно «удивленным» выражением лица. Ее рассказала жительница Ростовской области Наталья Жданова.