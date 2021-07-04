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Влад Кадони ответил Ольге Бузовой на обвинения в хайпе
Шоу-бизнес
Влад Кадони ответил Ольге Бузовой на обвинения в хайпе
instagram.com  /  @buzova86 / @domkadoni

Москва, 4 июля. Перепалка между бывшими коллегами по скандальной телестройке «Дом-2» началась после того, как Ольга Бузова отписалась от Влада Кадони в Instagram.

Певица и телеведущая Ольга Бузова почти неделю как улетела в Африку, где проходят съемки нового проекта ТНТ. Однако это не мешает ей встревать в новые скандалы. После ухода из «Дома-2» звезда решила разорвать все контакты с коллегами по реалити-шоу. Она отписалась в Instagram от Ольги Орловой, Ксении Бородиной, Андрея Черкасова и Влада Кадони. Последнего сильно задел поступок Бузовой. Он назвал певицу «лицемеркой», которая начала «стыдливо отказывается от своего прошлого».

Ольга Бузова не смогла промолчать и прокомментировала слова экс-коллеги. Она обвинила Кадони в попытке пиара на ее имени. По словам звезды, шоумен «воткнул нож ей в спину» ради раскрутки в Instagram.

На этом скандал не закончился — Влад Кадони поспешил ответить исполнительнице хита «Мало половин». Он заявил, что больше не собирается подливать масло в огонь, поскольку каждый в итоге останется при своем мнении. Он отметил, что звезда выбрала удобную позицию и всегда выставляет себя жертвой.

«Думаю, сама Оля объективно понимает, что тот пост, который я написал, это явно не нож в спину. Даже не царапинка», — высказался Кадони.

Недавно экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в беседе с ФАН рассказал всю правду о так называемой дружбе Бузовой и Кадони. По его словам, шоумен всегда стоял в позе «чего изволите?» по отношению к певице.

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скандал бузова дом-2 кадони
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