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Популярный курорт может быть небезопасным для россиян
Общество
Популярный курорт может быть небезопасным для россиян
pixabay.com

Сухум, 4 июля. Эксперты в туристической отрасли предупредили, что курорты Абхазии стали опасными для отдыха. В стране повысилась криминальная активность.

Специалисты пояснили, что в последнее время на курортах Абхазии все чаще регистрируют заявления о воровстве и нападении на туристов. Драки, преступления на сексуальной почве и бытовые разборки стали обыденностью для региона, отметил один из туроператоров.

Не все согласны с таким мнением, заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко считает, что в Абхазии не более опасно, чем в Сочи и других российских курортах. А туристы зачастую сами виноваты в конфликтах с местными жителями. Он призывает относиться к туристам снисходительно, инциденты случаются в любой стране.

Ранее Федеральное агентство новостей делало подборку лучших курортов Абхазии для отдыха с детьми. На первом месте традиционно находится город Гагра. В списке есть также Пицунда, Гудаута и Сухум.

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