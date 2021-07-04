Россиян предупредили о пяти проблемах в жару, которые могут настигнуть авто

Москва, 4 июля. Какие проблемы могут случиться с машиной в жаркие летние дни, рассказала «Российская газета».

Первая их них — течь топлива. В жаркое время не стоит заправлять топливный бак на полную, а там более — оставлять после этого машину на парковке. Кузов сильно нагревается под прямыми лучами, из-за чего капли бензина могут выдавливаться наружу. Высокая температура на улице также может навредить шинам (из-за нагрева появляются трещины), обшивке салона и лобовому стеклу, пишет «РГ».

Использование старой тормозной жидкости жарким летом увеличивает вероятность перегрева тормозной системы. В худшем случае в каналах образуются воздушные пузыри, из-за чего тормоза могут полностью сломаться. Кроме того, если долго не менять антифриз, усугубляются проблемы с системой охлаждения двигателя.

В сильную жару стремительно сокращается ресурс аккумулятора. При высоких температурах саморазряд батареи идет быстрее, из-за чего АКБ стареет раньше и выходит из строя.

С 22 августа 2021 года прохождение техосмотра перестанет быть обязательным пунктом для заключения договора ОСАГО.