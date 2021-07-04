Донецк, 4 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок Ясное из автоматического гранатомета. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК.

Согласно информации, с позиций ВСУ в районе населенного пункта Березовое у линии соприкосновения украинские силовики выпустили 15 боеприпасов из АГС. О пострадавших и жертвах на текущий момент данных нет.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили о потасовке, которая завязалась между членами двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Внутреннее расследование показало, что яблоко раздора — карта минных полей — была утрачена задолго до драки, так что 80-й бригаде предстоит выяснять на собственном опыте, где их предшественники установили мины.