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Власти ДНР сообщили о гранатометных обстрелах поселка Ясное со стороны ВСУ
Армия
Власти ДНР сообщили о гранатометных обстрелах поселка Ясное со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Донецк, 4 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок Ясное из автоматического гранатомета. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК.

Согласно информации, с позиций ВСУ в районе населенного пункта Березовое у линии соприкосновения украинские силовики выпустили 15 боеприпасов из АГС. О пострадавших и жертвах на текущий момент данных нет.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили о потасовке, которая завязалась между членами двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Внутреннее расследование показало, что яблоко раздора — карта минных полей — была утрачена задолго до драки, так что 80-й бригаде предстоит выяснять на собственном опыте, где их предшественники установили мины.

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