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Спасатели обнаружили тело 57-летнего рыбака из Камышина после трех дней поисков
Происшествия
Спасатели обнаружили тело 57-летнего рыбака из Камышина после трех дней поисков
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Волгоград, 4 июля. Жителя Камышина обнаружили под Волгоградом без признаков жизни. Правоохранители и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» вели поиски 57-летнего мужчины более трех дней.

Горожанин отправился на рыбалку, но домой так и не вернулся. Родственники пропавшего забили тревогу. Полиция составила ориентировку с приметами рыбака. Начались поиски.

Как утверждают очевидцы, мужчину обнаружили недалеко от места ловли. В одном из постов, размещенном в социальной сети, предположили, что у погибшего случился сердечный приступ. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В Ленобласти возле катера обнаружили тело 39-летнего рыбака без одежды.

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