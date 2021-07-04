Спасатели обнаружили тело 57-летнего рыбака из Камышина после трех дней поисков

Волгоград, 4 июля. Жителя Камышина обнаружили под Волгоградом без признаков жизни. Правоохранители и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» вели поиски 57-летнего мужчины более трех дней.

Горожанин отправился на рыбалку, но домой так и не вернулся. Родственники пропавшего забили тревогу. Полиция составила ориентировку с приметами рыбака. Начались поиски.

Как утверждают очевидцы, мужчину обнаружили недалеко от места ловли. В одном из постов, размещенном в социальной сети, предположили, что у погибшего случился сердечный приступ. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В Ленобласти возле катера обнаружили тело 39-летнего рыбака без одежды.