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Ливанские фармацевты предупредили об окончании запасов важных лекарств

  /   Обновлено: 04 июля 2021 21:00
Весь мир
Ливанские фармацевты предупредили об окончании запасов важных лекарств
ТАСС  /  Bilal Hussein / AP

Бейрут, 4 июля. Ливанские импортеры медицинских препаратов предупредили об окончании запасов сотен наименований лекарственных средств.

Сообщается, что за прошедший месяц поставки прекратились почти полностью, и к концу июля перечень препаратов от хронических и неизлечимых болезней может сократиться еще на сотни пунктов.

Глава Ассоциации импортеров фармацевтических средств Ливана Карим Гебара сказал, что лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, высокого давления, диабета, рака и рассеянного склероза уже нет даже в резерве.

По его словам, Центральный банк страны не в состоянии оплатить закупки, а его долг перед поставщиками уже превысил 600 млн долларов, что не позволяет импортерам брать продукцию в кредит.

Гебара предупредил, что бездействие приведет к катастрофическим последствиям, оставив сотни тысяч пациентов без жизненно важных лекарственных средств.

Ливан находится в состоянии тяжелейшего финансового кризиса, усугубившегося после взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года. Цена национальной валюты упала более чем на 90%, при этом фактический ее курс меньше официально установленного в 10 раз. Это привело к росту протестных настроений и периодически выливается в массовые беспорядки в стране.

На прошлой неделе в нескольких городах Ливана демонстранты попытались штурмовать банковские офисы и проникнуть в дома ряда чиновников, однако были остановлены правоохранительными органами.

Из-за стремительного обесценивания валюты Центральный банк не способен оплачивать услуги поставщиков топлива, что привело к его острому дефициту. Автовладельцы вынуждены стоять в многочасовых очередях на заправках, периодически отмечаются стычки и нападения на владельцев АЗС.

Чтобы частично исправить положение, правительство разрешило Центральному банку страны повысить ставку на оплату горючего с 1500 до 3900 ливанских фунтов за доллар, однако это увеличило его конечную стоимость.

Кроме того, ливанское руководство ищет способы закрыть программу субсидирования жизненно важных товаров, которая обходится бюджету страны в 6 млрд долларов ежегодно. Взамен руководством государства был одобрен исключительный кредит размером в 556 млн долларов из обязательных резервов Центробанка для ежемесячных выплат малоимущим семьям.

Однако 1 июля президент Мишель Аун заявил, что правительство договорилось с главой Центрального банка «продолжить субсидирование перечня наиболее приоритетных лекарств и медицинских принадлежностей». Впрочем, это не помогло решить плачевную ситуацию с закупкой препаратов из-за рубежа.

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ливан медицина кризис
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