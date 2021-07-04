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В США восхитились умением ВС РФ «троллить» западные страны старыми «Медведями»

  /   Обновлено: 04 июля 2021 20:48
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Армия
В США восхитились умением ВС РФ «троллить» западные страны старыми «Медведями»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 4 июля. Российская армия умело использует все свои ресурсы, и даже старые самолеты, такие Ту-95 идут в ход для того, чтобы элегантно затроллить западных оппонентов Кремля.

Американский военный эксперт издания 19FortyFive Себастьян Роблин отметил, что Россия имеет полезную привычку выжимать из военной техники все возможное. До сих пор в ВС РФ несут службы еще советские разработки, которые получают обновления и служат еще 10 лет. «ПолитРоссия» приводит главное из зарубежной публикации.

Роблин подметил, что в области продления жизни рекордсменом является еще советский стратегический бомбардировщик Т-95, который носит в кодификации НАТО название «Медведь». Сейчас грозный рык двигателей «Медведей» нередко звучит над Арктикой, где они патрулируют северные рубежи России. Их вылеты всегда заставляют понервничать американских военных на Аляске.

«Обычное патрулирование во время холодной войны выполнялось в течение десяти часов, однако полеты Ту-95 могли длиться почти вдвое дольше», — констатирует автор статьи.

Кроме того, Ту-95 в случае начала войны смогут пересечь Крайний Север и сбросить ядерные бомбы над США. Но Россия решила направить ветеранов авиации на другие задачи, сейчас они служат стране в роли морских разведчиков, поскольку они оснащены мощными радиолокаторами.

«Медведи» до сих пор совершают дальние «вылазки». Одной из главных задач этого ракетоносца можно назвать троллинг других стран», — пишет он.

Периодически «Медведь» напоминает о себе не только военным на Аляске, но и британцам и японцам, это не дает им забыть, что российский бомбардировщик может еще и нести ядерные боеголовки.

Ранее ФАН рассказывал, как Тихоокеанский флот заставил США понервничать и провел учения практически на заднем дворе у Пентагона — у Гавайских островов. Появление российских кораблей вызвало ужас у американской прессы.

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Все новости / Армия / В США восхитились умением ВС РФ «троллить» западные страны старыми «Медведями»
россия сша вс рф ту-95
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