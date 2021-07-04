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Политик Рыжков выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Мосгордуму от партии «Яблоко»
Политика
Политик Рыжков выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Мосгордуму от партии «Яблоко»
Global Look Press  /  Alexander Chernykh

Москва, 4 июля. Политик Владимир Рыжков представит партию «Яблоко» на довыборах в Мосгордуму. Информация появилась на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Согласно данным, политик выдвинул свою кандидатуру от 37-го округа. Сейчас на довыборы вынесено десять претендентов.

Голосование за депутатов Госдумы и другие выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Решение о трехдневном голосовании принял ЦИК. Граждане будут избирать депутатов VIII созыва.

Ранее стало известно, что партия «Яблоко» утвердила список кандидатов на выборы в Госдуму. По словам члена контрольно-ревизионной комиссии политсилы Кирилла Лысенко, проходные места заняли претенденты до 40 лет.

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