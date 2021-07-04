Американские биохимики научились улучшать аромат французских вин

Сакраменто, 4 июля. Способ, который значительно улучшает вкусовые качества и аромат французских вин, разработали биохимики из Аделаидского университета.

Улучшать качество этого вкусного алкогольного напитка ученые предложили при помощи замедления процесса его созревания. По итогам эксперимента они написали научную статью. В ходе эксперимента они специально вырастили несколько лоз винограда. После этого они проследили, как именно меняется химический состав их мякоти. Для этого ученые ускоряли и замедляли созревание плодов.

В результате ученые установили, что такой процесс благотворно влияет на вкусовые качества напитка. Как оказалось, из-за этого в мякоти винограда повышался показатель части ароматических соединений и снижался уровень сахаров.

Британские специалисты провели исследование в ходе которого они установили, что красное вино — самый безвредный алкогольный напиток. По словам экспертов, они опросили более 300 британцев в возрасте 56 лет. Респонденты не относились к группе людей, которые злоупотребляют спиртным. В результате работы удалось установить, что красное вино является наиболее безвредным напитком.