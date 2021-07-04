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Девушка пошла в гости через лес и пропала на Урале

  /   Обновлено: 04 июля 2021 20:44
Происшествия
Девушка пошла в гости через лес и пропала на Урале
 /  Фото ПСО «Лиза Алерт»

Екатеринбург, 4 июля. Полиция, волонтеры и местные жители несколько дней ищут девушку, которая пропала на севере Свердловской области.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами и местными жителями уже вторые сутки ищут пропавшую на севере Свердловской области 24-летнюю девушку. Местная жительница отправилась в гости, решила сократить путь через лес и заблудилась. Она была одета в черные бриджи, черную футболку и черные тапочки.

Сейчас гражданку ищут на машинах, предназначенных для бездорожья. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят сообщить об этом в полицию.

Еще одного ребенка ищут в Свердловской области. Там в тайге пропал девятилетний мальчик.

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