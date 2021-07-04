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Ворота в Африку: глава МИД Италии призвал компании инвестировать в Ливию
Весь мир
Ворота в Африку: глава МИД Италии призвал компании инвестировать в Ливию
wikipedia.org  / 

Рим, 4 июля. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал Ливию воротами Европы в Африку и наоборот. По его словам, стране следует и дальше инвестировать в североафриканское государство для достижения стабильности и развития торговых связей.

Глава МИД признался, что изначально не верил в успех политического процесса по урегулированию ситуации в Триполи и в других городах державы. Однако впоследствии подписания женевского соглашения и проведения нескольких сессий ЛФПД сторонам удалось достичь согласия и сформировать временную исполнительную власть под руководством премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы.

«Год назад я не был уверен в политической стабильности в Ливии, но теперь у нас есть переходное Правительство национального единства, и мне достаточно поговорить с одним собеседником», — уточнил министр.

Луиджи Ди Майо добавил, что Италия является единственной европейской страной, которая не закрыла посольство в Триполи с приходом кризиса после 2011 года. Североафриканское государство всегда являлось стратегическим партнером Рима.

«Мы всегда видим в Ливии ворота Европы в Африку и наоборот», — резюмировал он.

Министр транспорта переходного Правительства национального единства Мухаммад Салим аш-Шахуби накануне встретился с директором Управления наземного транспорта Ахмедом Будином и главой Управления портами Омаром аль-Джаваши для обсуждения возможности создания транзитного пути в Судан и Чад через территорию страны. По его задумке, следует соединить одной трассой такие города, как Бенгази, Адждабия, Куфра и регион Аль-Вахат.

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ливия италия транзит инвестиции
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