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Определено вещество, склоняющее раковые клетки к самоликвидации
Наука
Определено вещество, склоняющее раковые клетки к самоликвидации
pixabay.com

Москва, 4 июля. Проапоптотический агент, способный эффективно бороться с ростом раковых клеток, найден учеными из России и Италии.

Под действием обнаруженного вещества раковые клетки погружаются в глубокий апоптоз. Процесс характеризуется процессом самоликвидации злокачественных клеток. Результаты проведенного исследования опубликованы в European Journal of Medicinal Chemistry. Добиться их удалось благодаря совместной работе российских и итальянских специалистов.

«Выяснилось, что одно из соединений обладает активностью, которая не коррелирует с активностью карбоангидразы. Так мы обнаружили новый проапоптотический агент», — объяснили ученые.

Одним их самых опасных онкологических заболеваний считает рак поджелудочной железы. Способы, как обнаружить его перечислила врач онколог-гастроэнтеролог Ана Алгюль.

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