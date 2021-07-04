Обрушение здания во Флориде вынудило Трампа призвать губернатора пропустить митинг

Вашингтон, 4 июля. Бывший президент США Дональд Трамп советовал губернатору штата Флорида Рону Десантису отказаться от митинга ради погружения в заботы после обрушения здания в Майами.

Многоэтажный жилой дом рухнул 24 июня в городе Сарфсайд. Вскоре в СМИ появились сообщения о просьбе офиса Десантиса перенести дату проведения демонстрации, запланированной Трампом в Сарасоте, чтобы успеть справиться с последствиями ЧП.

Заявление в СМИ возмутило общественность, в связи с чем на республиканцев обрушилась волна критики. Из-за информационного коллапса представителям Трампа и губернатора пришлось запустить целую кампанию, целью которой стало оправдать политиков.

Экс-глава Белого дома вопреки отсутствию Десантиса провел акцию. Митинг состоялся в паре сотен миль от места ЧП.

«Я сказал ему: «Ты должен остаться там, для тебя это не так важно». Из всех людей именно он должен быть там», — отметил Трамп.

Ранее стало известно, что число жертв инцидента в Серфсайде превысило 20 человек. В связи с происшествием американские власти объявили в штате режим чрезвычайной ситуации.