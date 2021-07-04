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Молодая жена Петросяна возмутилась восхвалением худеющих
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна возмутилась восхвалением худеющих
instagram.com  /  @bruhunova

Москва, 4 июля. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на комментарии, которые оставляли поклонники под ее снимками в купальнике.

Жена артиста порассуждала об отношении к фигуре в современном обществе на своей странице в Instagram. По словам Брухуновой, она была удивлена реакцией некоторых подписчиков, когда опубликовала несколько фото в купальнике. Знаменитость осудила поощрение худобы, которое продемонстрировали пользователи Сети.

«Восхваление худеющего. Порицание набирающего вес. Очевидно же, что это неадекватная позиция», — возмутилась супруга Петросяна.

Брухунова считает, что во главу угла нужно ставить здоровье человека. Молодая жена юмориста отметила, что в посте речь идет не о ней, поскольку у нее нет проблем со здоровьем, которые могли бы привести к той или иной крайности. Многие подписчицы поддержали позицию Брухуновой.

«Жаль тех, кто гонится за чужим телом и не живет в своем»;

«Правильно, надо быть собой. Любить себя такой, какая ты есть»;

«Проблема шире — это беспардонность, наглость. Мое тело — мое дело», — отметили комментаторы.

Татьяна Брухунова публиковала снимки в купальнике во время отдыха на Мальдивах. Отпуск на райских островах завершился для супруги Петросяна слезами.

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